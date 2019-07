Väkivaltavideoista viehättynyt lääkäri alkoi yllättäen kertoa naisystävälleen Raisa Räisäsestä – mitä 16-vuotiaalle tytölle tapahtui 16.10.1999?

Kotimaa

Väkivaltavideoista viehättynyt lääkäri alkoi yllättäen kertoa naisystävälleen Raisa Räisäsestä – näitä kaikkia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun nainen





Poissulkea.





Lauantai

Iltayhdeksän













Tuominen

Entä Raisa?





Kun









Tamperelainen

Viime ajat





Tällä hetkellä

Tiedätkö jotain Raisa Räisäsen katoamisesta? Kerro tietosi poliisille: rikosvihje.krp@poliisi.fi