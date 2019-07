Kotimaa

Liekkien saartama vanki esitti karmivan viimeisen toiveen – Köyliön kauhujen yöstä tasan 60 vuotta

16 ihmisen hengen vaatineesta Köyliön vankilapalosta on tänään tullut kuluneeksi 60 vuotta.









Mies pyysi lopettamaan kärsimyksensä kirveellä, mutta ei sellaiseen kukaan pystynyt.