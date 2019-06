Kotimaa

Bemari-kuskien kokoontuminen Kalajoella aiheutti virkavallalle paljon töitä – poliisi julkaisi karut luvut

BMW-harrastajien kokoontuminen aiheutti poliisille paljon töitä päättyneen viikonlopun aikana Kalajoella.Bimmerparty-tapahtuma järjestettiin lentokentän maastossa. Kalajoella kirjattiin kolme päivän aikana yhteensä 67 poliisitehtävää, joista lähes kaikki liittyivät poliisin mukaan joko suoraan tai välillisesti tapahtuman osallistujiin.Poliisi kertoo varanneensa tehtävien hoitoon väkeä sekä liikennesektorilta että valvonnasta. Tehtävät painottuivat iltoihin.Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon liittyviä kiinniottoja tehtiin kymmenen. Rattijuopumuksia kirjattiin yhdeksän, joista yksi oli törkeä. Rattijuopumuksista kuusi sijoittui sunnuntaiaamun purkuliikenteeseen.Törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia tapahtui kaksi. Liikenneturvallisuuden vaarantamista tai vakavaa piittaamattomuutta koskevia tapauksia oli viisi.Liikenteessä kirjoitettiin lisäksi huomattava määrä sakkoja, joista suurin osa johtui ylinopeuksista. Poliisi takavarikoi ylinopeuksien takia seitsemän henkilön ajokortit.Poliisi mainitsee, että ihmiset syyllistyivät myös muun muassa kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta, ajoneuvon korin ulkopuolella roikkumiseen, kilpien kiinnittämättä jättämiseen ja asfaltilla luistatteluun.Näpistyksiä ja tavaroiden katoamisia kirjattiin kymmenisen kappaletta, mutta poliisi arvioi, että lisää ilmoituksia tulee vielä myöhemmin.– Positiivista on se, että niin sanottuja väkivallantekoja, kuten pahoinpitelyt, ei tullut poliisin tietoon, poliisin tiedotteessa todetaan.BMW-henkilöautojen omistajille sekä niistä kiinnostuneille suunnatun tapahtuman järjestää Bimmer Tuning Club of Finland Ry.– Perimmäinen idea on kerätä BMW-harrastajat yhteen paikkaan ottamaan mittaa toisistaan erilaisten kilpailujen muodossa, unohtamatta tietenkään illanviettoa ja muuta viihdettä hyvässä seurassa, BTCF:n verkkosivuilla kerrotaan.