Kotimaa

Kaksi golfautoa törmäsi Kittilässä – tämä tiedetään tässä vaiheessa

Kaksi golfautoa törmäsi Kittilässä – tämä tiedetään tässä vaiheessa

30.6. 19:28

Yksi ihminen joutui sairaalaan.

Kaksi golfautoa törmäsi toisiinsa Kittilän Könkäällä lauantaina illalla kello yhdeksän aikoihin.



Yhteentörmäyksessä loukkaantui yksi ihminen, joka kuljetettiin Lapin keskussairaalaan jatkohoitoon. Se, miten onnettomuus tapahtui ja minkälaisissa olosuhteissa, on toistaiseksi epäselvää. Sekin on epäselvää, kuinka monta henkilöä golfautojen kyydissä oli. IS ei nimittäin tavoittanut Lapin poliisia kommentoimaan asiaa.



Jotain osviittaa asiaan saattaa tuoda tutkittavat rikosnimikkeet, jotka poliisi mainitsi tiedotteessaan, jonka se julkaisi sunnuntaina illalla.



Poliisi tutkii asiassa törkeää rattijuopumusta, rattijuopumusta ja liikennerikkomusta. Tästä voidaan päätellä, että kummankin golfauton kuljettajan epäillään olleen ajon aikana joko huumaavien tai alkoholin vaikutuksen alaisena.