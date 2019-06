Tuntematon mies heitti ämpärillisen vettä kiukaalle Iskelmä-festivaaleilla – Kiukaan luukku räjähti auki ja Timo, 32, joutui sairaalaan

Kotimaa

Tuntematon mies heitti ämpärillisen vettä kiukaalle Iskelmä-festivaaleilla – Kiukaan luukku räjähti auki ja Ti

32-vuotiaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kangastie

Kangastie





Suomalainen

Iskelmä-festivaali