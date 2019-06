Kotimaa

Ylämaankarjaa kasvattava Sakari kyllästyi punaisen lihan demonisointiin: ”Kaiken voi tehdä väärin, jos haluaa”

Pyhtäällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voit katsoa Youtube-videon yläpuolelta.

Youtubessa





Mitä





Laidunjärjestelyillä





Peltolan





Helsingin





Epäekologisista