Liikemiesisä huijasi omilta pojiltaan yli 2 miljoonaa euroa – uusi vaimo saa taka­varikoidun Porschensa takais

käräjäoikeus tuomitsi miehen kahden vuoden ehdolliseen vankeuteen, mutta hovi nosti tuomion kahden vuoden ja kolmen kuukauden vankeudeksi.Syyttäjä vaati miehelle kolmen ja puolen vuoden rangaistusta.Liikemies syyllistyi törkeään petokseen poikiensa osalta ja törkeän petoksen yritykseen, joka kohteena oli hänen entinen vaimonsa.Isä osti kahdelta pojaltaan alihintaan osakkeita. Hänen on korvattava kummallekin pojalleen lähes 1,1 miljoonaa euroa.Käräjäoikeuden ratkaisu olisi tuonut kummallekin jälkeläiselle noin 450 000 euroa.oli kyse isän ja poikien yhteisesti omistamista amerikkalaisyrityksen osakkeista, jotka kappatieteen maisteri-isä keplotteli itselleen antamalla poikiensa ymmärtää, että yrityksellä menee huonosti ja osakekurssi laskee.1970-luvulla syntyneet pojat eivät olleet perillä yhtiön todellisesta tilanteesta ja isä sai ostettua osakepotin reilusti alihintaan. Isä omisti osakkeista 60 prosenttia ja pojat loput.Kumpikin poika sai isälle myymästään osakepotista vaatimattomat 12 000 euroa, kun oikea arvo oli lähes miljoona euroa.Liikemies erosi muutama vuosi sitten edellisestä vaimostaan. Hän yritti taivutella useiden vuosien ajan exäänsä ositukseen, joka olisi merkinnyt tälle 1,1 miljoonan euron menetystä.Hovioikeus toteaa, että oikeudenmukainen rangaistus kummastakin rikoksesta on kaksi vuotta ja kolme kuukautta vankeutta.Tuomitun korkea 72 vuoden ikä ei ole hovioikeuden mukaan liian korkea ehdottoman tuomion kärsimiseksi eikä tuomio johda kohtuuttomaan lopputulokseen.Isän omaisuutta on ollut kahden miljoonan euron edestä vakuustakavarikossa, joten pojilla on hyvät mahdollisuudet saada oikeuden tuomitsemat korvaukset.uutta vaimoa koskevan käräjäoikeuden ratkaisun hovioikeus kumosi hylättyään syytteen tuottamuksellisesta rahanpesusta, josta käräjäoikeus määräsi kolmen kuukauden ehdollisen tuomion.69-vuotias vaimo saa syytteen kaaduttua takaisin valtion takavarikoiman Porschensa, josta mies oli maksanut 100 000 euroa. Hänet vapautettiin myös 60 000 euron menettämisseuraamuksesta, joka liittyi rahanpesuun.Miehen on maksettava poikiensa ja entisen vaimonsa noin 120 000 euron oikeudenkäyntikulut. Syytteen kaaduttua valtion on maksettava uuden vaimon noin 63 000 euron oikeudenkäyntikulut.Hovioikeus ei ollut ratkaisussaan yksimielinen. Yksi hovioikeudenneuvos oli kahden muun kanssa eri mieltä.Hovioikeuden ratkaisu on perjantailta. Siihen on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.