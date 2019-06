Halla-aho avajaispuheessaan PS:n puoluekokouksessa: ”Ihmiset ovat huolissaan ilmastosta ja päästöistä ja tämä on syytä hyväksyä”

Kotimaa

Halla-aho avajaispuheessaan PS:n puoluekokouksessa: ”Ihmiset ovat huolissaan ilmastosta ja päästöistä ja tämä

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vihreillä ja perussuomalaisilla selkeä linja