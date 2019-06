Kotimaa

Tässä ovat Eurojackpotin kierroksen oikeat numerot – yhdelle täysosuma!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eurojackpotin kierroksella 26/19 oikeat numerot ovat 18, 25, 26, 35, 38. Tähtinumerot ovat 5 ja 6.Arvonnasta löytyi yksi täysosuma. 18,9 miljoona euron voitto menee Saksaan.Suomesta löytyi kaksi seitsemästä 5+0-osumasta. Voitto-osuus on yli 82 000 euroa. Toisen voittoluokan 5+1-tuloksia löytyi myös yksi, ja sekin Saksasta. Voitto-osuus on runsaat 1,6 miljoonaa euroa.Kolmannen voittoluokan 5+0-tuloksia löytyi kaikkiaan seitsemän. Suomen osumat menivät Hämeenlinnan Tiiriön K-Citymarketissa pelattuun riviin sekä viiden osuuden porukalle, joka oli pelattu Espoon keskuksen aseman R-kioskissa. Muut kolmannen voittoluokan osumat menivät Saksaan (3), Tanskaan ja Puolaan. Tarkka voitto-osuus on 82 910,20 euroa.5+2 oikein 1 kpl voitto-osuus 18 927 585,40 e, 5+1 oikein 1 644 386,20 e, 5 oikein 82 910,20 e, 4+2 oikein 4 116,10 e, 4+1 oikein 204,30 e, 4 oikein 99,30 e, 3+2 oikein 56,50 e, 2+2 oikein 20,10 e, 3+1 oikein 16,20 e, 3 oikein 14,50 e, 1+2 oikein 10,20 e, 2+1 oikein 7,40 e