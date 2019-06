Kotimaa

Kela yritti vaatia toimeentulo­tukea saavaa ihmistä muuttamaan lasten tapaamis­sopimusta, oikeusasia­mies anto

Eduskunnan oikeusasiamies on antanut Kansaneläkelaitokselle huomautuksen virheellisestä menettelystä.Kela sai huomautuksen, kun se pyysi toimeentulotukea saavalta ihmiseltä turhia lisäselvityksiä loppuvuonna 2018 ja yritti vaatia tätä muuttamaan lasten tapaamissopimusta.Oikeusasiamiehen ratkaisussa kerrotaan, että Kela oli kehottanut toimeentulotukea saavaa ihmistä varaamaan ajan lastenvalvojalle tapaamissopimuksen päivittämiseksi muuton aiheuttaman välimatkan vuoksi.Lastenvalvoja oli päätöksen mukaan ilmoittanut, että Kela ei voi vaatia tapaamissopimuksen muuttamista. Sopimukset oli uusittu keväällä 2017 ja lasten tapaamiset toteutuivat samalla tavalla.Kela pyysi kyseiseltä henkilöltä sellaista lisäselvitystä, joka oli toimitettu Kelalle jo aikaisemmin. Oikeusasiamies näki tämän tarpeettomaksi.– Kansaneläkelaitoksen menettely kantelijan tapauksessa on ollut huolimatonta ja on saattanut aiheuttaa kantelijalle epätietoisuutta siitä, millä tavoin hänen tulee lasten tapaamisten osalta toimia, ratkaisussa kirjoitetaan.Kelalla on oikeus pyytää tuen hakijalta lisäselvityksiä hakemuksen täydentämiseksi. Kehotus hakemuksen täydentämisestä on kuitenkin lähetettävä seitsemän arkipäivän kuluessa.Kyseiselle henkilölle Kela lähetti selvityspyynnön myöhässä. Oikeusasiamies katsoi, että tämä viivästytti toimeentulohakemuksen käsittelyä.Kela ei myöskään perustellut riittävästi, miksi lisäselvityksiä pyydettiin.