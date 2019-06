Kotimaa

Uudet kuuset kaadettujen tilalle – muutaman vuoden kuluttua ne kasvavat jopa metrin kesässä

Hakkuuaukea









Kantoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Aukko













Pikku





Otto





Kun





Illalla





Juttusarjassa seurataan suomalaisen kuusen matkaa metsästä lopulliselle käyttäjälleen. Sarjan aikaisemmat osat pääset lukemaan täältä! https://www.is.fi/aihe/otto-jaakkosen-kuusi/