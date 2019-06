Lyhyestä matematiikasta A, mutta ura johti ministeriksi! Tällaiset yo-tulokset on Rinteen hallituksen ministereillä

Kotimaa

Lyhyestä matematiikasta A, mutta ura johti ministeriksi! Tällaiset yo-tulokset on Rinteen hallituksen minister

Kuuden laudaturin ylioppilas, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r) peittoaa muut ministerit ylioppilaskoemenestyksellään. Moni ministereistä on saanut myös A:n tuloksia.

Antti Rinne (sd), pääministeri, Vehkojan lukio, 1981

Tytti Tuppurainen (sd), eurooppaministeri, Merikosken lukio 1994

Sirpa Paatero (sd), omistajaohjausministeri, Katariinan lukio, 1984

Ville Skinnari (sd), kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, Salpausselän urheilulukio, 1993

Krista Kiuru (sd), Perhe- ja peruspalveluministeri, Ulvilan lukio, 1993

Sanna Marin (sd), liikenne- ja viestintäministeri, Pirkkalan yhteislukio, 2004

Timo Harakka (sd), työministeri, Äänekosken lukio, 1981

Mika Lintilä (kesk), valtiovarainministeri, Toholammin lukio, 1986

Annika Saarikko (kesk), tiede- ja kulttuuriministeri, Lauttakylän lukio, 2002

Hanna Kosonen (kesk), tiede- ja kulttuuriministeri (Annika Saarikon äitiysloman ajan), Jyväskylän Voionmaan urheilulukio, 1995

Katri Kulmuni (kesk), elinkeinoministeri, Tornion yhteislyseon lukio, 2006

Antti Kaikkonen (kesk), puolustusministeri, Keravan lukio, 1993

Pekka Haavisto (vihr), ulkoministeri, Munkkivuoren yhteiskoulu, 1976

Krista Mikkonen (vihr), ympäristö- ja ilmastoministeri, Kouvolan lyseon lukio, 1999

Maria Ohisalo (vihr) sisäministeri, Mäkelänrinteen urheilulukio, 2004

Li Andersson (vas), opetusministeri, Katedralskolan i Åbo, 2006

Hanna Sarkkinen (vas), sosiaali- ja terveysministeri (jälkimmäiset kaksi vuotta), Oulunsalon lukio, 2007

Anna-Maja Henriksson (r), oikeusministeri, Jakobstads gymnasium, 1982

Thomas Blomqvist (r), pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri, Ekenäs gymnasium, 1984

arvosanat ylioppilastodistuksessa, saamatta jäänyt valkolakki tai korkeakoulupaikka eivät merkitse sitä, etteikö tulevaisuudessa odottaisi vielä maan huippuvirka. Suomen hallituksessa istuu niin ammattikoulusta valmistuneita kuin hyvin erilaisin todistuksin ylioppilaaksi päässeitä.Ylioppilaskoearvosanojen merkitystä ei kuitenkaan sovi aliarvioida. Lukioaikana tehdyillä oppiainevalinnoillakin on väliä. Esimerkiksi pitkästä matematiikasta saadulla arvosanalla on paljon painoarvoa, vaikka pyrkisi opiskelemaan kieliä.Uusi hallitus kaavailee muutoksia toisen asteen koulutukseen. Ammatillisen koulutuksen määrärahoja lisätään nykyisestä, ja hallitusohjelmassa suunnitellaan toisen kotimaisen kielen muuttamista pakolliseksi aineeksi ylioppilaskirjoituksissa.Linjaus toisen kotimaisen kielen palauttamisesta pakolliseksi aineeksi ylioppilaskirjoituksissa on herättänyt keskustelua julkisuudessa uuden hallitusohjelman julkistamisen jälkeen.Toinen kotimainen kieli muutettiin valinnaiseksi ylioppilaskirjoituksissa vuonna 2005. Toisen kotimaisen ovat joka tapauksessa kirjoittaneet kaikki ylioppilaaksi valmistuneet ministerit, vaikka heidän joukossaan on vuoden 2005 jälkeen lukionsa päättäneitä., millaisilla papereilla ministerit suoriutuivat lukiosta.Äidinkieli, suomi: MRuotsi: CEnglanti, pitkä: BMatematiikka, pitkä: MSaksa, lyhyt: BReaalikoe: LÄidinkieli, suomi: LRuotsi, keskipitkä: LEnglanti, pitkä: LMatematiikka, pitkä: ASaksa, lyhyt: LReaalikoe: LÄidinkieli, suomi: BRuotsi, keskipitkä: BEnglanti, pitkä: AMatematiikka, pitkä: BReaalikoe: CÄidinkieli, suomi: LRuotsi, keskipitkä: CEnglanti, pitkä: CReaalikoe: LMatematiikka, lyhyt: ATäydennys vuonna 2003 Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa, ranska, lyhyt: AÄidinkieli, suomi: LRuotsi, keskipitkä: CEnglanti, pitkä: BReaalikoe: LÄidinkieli, suomi: ERuotsi, keskipitkä: AEnglanti, pitkä: MReaalikoe: LMatematiikka, lyhyt: CÄidinkieli, suomi: LRuotsi: LEnglanti, pitkä: LMatematiikka, pitkä: CSaksa, lyhyt: LReaalikoe: MÄidinkieli, suomi: CRuotsi, keskipitkä: BEnglanti, pitkä: AReaalikoe: BÄidinkieli, suomi: LRuotsi, keskipitkä: EEnglanti, pitkä: CReaalikoe: LSaksa, lyhyt: MMatematiikka, lyhyt: MÄidinkieli, suomi: MRuotsi, keskipitkä: MEnglanti, pitkä: MMatematiikka, pitkä: CReaalikoe: LÄidinkieli, suomi: ERuotsi, pitkä: MEnglanti, pitkä: CYhteiskuntaoppi: ERanska, lyhyt: BVenäjä, lyhyt: BÄidinkieli, suomi: MRuotsi, keskipitkä: MEnglanti, pitkä: LMatematiikka, pitkä: MReaalikoe: MÄidinkieli, suomi: LRuotsi: LEnglanti, pitkä: LMatematiikka, pitkä: CRanska, lyhyt: CReaalikoe: LÄidinkieli, suomi: LRuotsi, keskipitkä: MEnglanti, pitkä: MMatematiikka, pitkä: CRanska, lyhyt: CReaalikoe: LÄidinkieli, suomi: MRuotsi, keskipitkä: EEnglanti, pitkä: MReaalikoe: EÄidinkieli, ruotsi: LSuomi, pitkä: EEnglanti, pitkä: LHistoria: LRanska, lyhyt: LVenäjä, lyhyt: LYhteiskuntaoppi: LMatematiikka, lyhyt: MÄidinkieli, suomi: ERuotsi, keskipitkä: EEnglanti, pitkä: EEv.lut uskonto: LFilosofia: LHistoria: LMatematiikka, lyhyt: EÄidinkieli, ruotsi: LSuomi, pitkä: MEnglanti, pitkä: LMatematiikka, pitkä: LSaksa, lyhyt: LReaalikoe: LÄidinkieli, ruotsi: LSuomi, pitkä: LEnglanti, pitkä: LMatematiikka, pitkä: LSaksa, lyhyt: LReaalikoe: L