Poliisi tutkii: Kaksi naamioitunutta nuorukaista ryösti kioskin Laajasalossa astaloilla uhaten – tunnetko näitä miehiä?

Poliisi tutkii: Kaksi naamioitunutta nuorukaista ryösti kioskin Laajasalossa astaloilla uhaten – tunnetko näit

Helsingin Laajasalossa Suomensuontie 2:ssa tapahtui toukokuun lopulla kioskiryöstö, johon liittyen Helsingin poliisi pyytää nyt yleisöltä havaintoja.Tilanne käynnistyi 20. toukokuuta noin kello kahdeksalta illalla, kun kioskiin asteli kaksi naamioitunutta nuorta miestä. Poliisin mukaan molemmilla miehillä oli kädessään astalot.Poliisi kertoo tiedotteessa, että epäillyt miehet uhkasivat kioskimyyjää ja saivat kassasta pienen summan rahaa. Tämän jälkeen he ehtivät poistua kioskista ennen lähistöllä asuvan henkilön paikalle hälyyttämän poliisin saapumista.Todistajan mukaan miehet poistuivat paikalta Gunillanpolun suuntaan. Etsinnöistä huolimatta poliisi ei löytänyt heitä.Poliisi kertoo tutkivansa tekoa törkeänä ryöstönä, koska myyjän uhkaamiseen käytettiin hengenvaarallisia astaloita. Kioskissa yksin ollut myyjä ei kuitenkaan loukkaantunut tilanteessa.Poliisi julkaisi tänään perjantaina valvontakamerakuvat kahdesta epäillystä ja pyytää nyt yleisöltä vihjeitä miesten henkilöllisyydestä.Myyjän arvion mukaan miehet ovat iältään noin 16–19-vuotiaita. He puhuivat tilanteessa suomea.Molemmat epäillyt olivat pukeutuneet tummiin hupullisiin puseroihin ja verryttelyhousuihin.Toisella miehistä oli tummansiniset housut, joiden molemmissa sivuissa on valkoinen raita. Samaisella miehellä oli jalassaan mustavalkoiset Niken Air Jordan 1 ”Black Toe” -lenkkarit, joiden kantapäässä on punainen kuvio.Molemmat epäillyistä olivat peittäneet kasvonsa valkopohjaisella mustakuvioisella liinalla, ja mukanaan heillä oli pieni reppu tai laukku.Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset vihjeet epäillyistä Helsingin poliisille joko sähköpostilla osoitteeseen ryosto.helsinki@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 029 5475029.