Kotimaa

17-vuotias tyttö raiskattiin uimarannalla Joensuussa juhannuksena – poliisi pyytää vihjeitä

Joensuun poliisi tiedottaa tutkivansa seksuaalirikosta, joka on tapahtunut juhannuslauantaina 22. kesäkuuta Joensuussa.Tutkinnassa on selvinnyt, että 17-vuotias tyttö on raiskattu 22.6. todennäköisesti klo 4:n ja 6:n välisenä aikana Utran uimarannalla Lasitehtaantien kupeessa. Epäilty tekijä on tullut paikalle henkilöautolla. Tapauksella ei ole ulkopuolisia silminnäkijöitä. Poliisilla ei ole tässä vaiheessa esitutkintaa tietoa henkilöauton väristä, mallista tai merkistä, eikä rikoksesta epäillyn tuntomerkitkään ole täsmällisiä.Tapausta tutkitaan törkeänä raiskauksena, koska uhri on alaikäinen.Poliisi pyytää havaintoja 22.6. aamuneljän ja kuuden väliseltä ajalta Utran uimarannan alueella tai lähistöllä olleista autoista ja niiden tuntomerkeistä.Mahdolliset vihjeet ja havainnot ajoneuvosta voi ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai virka-aikana poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 455.