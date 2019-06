Kotimaa

Luvassa normaalia viileämpää – Lappiin luvassa jopa lunta

Perjantaiaamuna Kilpisjärven tuntumassa saattaa jopa sataa lunta tai räntää.Luvassa on silti lähes koko maassa poutainen päivä. Pohjois-Lapissa voi tulla jokunen sadekuuro.Etelässä ja lännessä on aurinkoista, maan itäosassa pilvisyys vaihtelee ja pohjoisessa on pilvistä.Päivälämpötila ei etelässäkään jaksa nousta 20 asteen yläpuolelle, Pohjois-Lapissa on paikkoja, joissa lämpötila ei välttämättä nouse edes 10 asteeseen.Yöksi sää selkenee koko maassa.Lauantaiksi maan pohjoisosaan leviää lännestä runsaita sateita, sadetta voi paikoin tulla yli 10 mm. Maan keskiosassakin tulee jokunen kuuro, maan eteläosassa on poutaista, mutta pilvistä.Lauantainakin päivälämpötilat vaihtelevat etelän juuri ja juuri 20 asteesta Lapin jopa alle 10 asteeseen.Sunnuntai on poutapäivä ja ainakin etelässä viikonlopun päivistä lämpimin: lämpötila nousee parhaimmillaan 23 - 24 asteeseen.