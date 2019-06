Hartolan ”teräsvaari”: Tarkoitus oli ampua raapaisulaukaus – rengasraudan kanssa riehunut tunkeutuja pakeni ”kuin kenguru ja loikki”

Kotimaa

Hartolan ”teräsvaari”: Tarkoitus oli ampua raapaisulaukaus – rengasraudan kanssa riehunut tunkeutuja pakeni ”k

Pitkä vankeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käräjäoikeus

Mies pyysi

Vanhus

Saman

Rikostoverin

Loppulausunnossaan

odottaa Hartolan ”teräsvaarin” kiinteistölle tunkeutunutta kaksikkoa, jos syyttäjän vaatimukset menestyvät. Syyttäjä vaatii kahdelle 1997 syntyneelle miehelle viiden ja puolen vuoden vankeustuomioita.Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa kuultiin kaksikolta hyvin erilaiset kertomukset. Toinen miehistä antoi ymmärtää, että hän yritti jarrutella vanhuksen asuntoon tunkeutunutta rikoskumppaniaan, joka pahoinpiteli vanhuksen hengenvaarallisesti.Rengasrautaa käyttänyt ei esitutkinnassa puhunut mitään, mutta käräjäsalissa hän kertoikin, että 81-vuo­tias ”Teräsvaari” aloitti väkivallan ja vaati tälle tuomiota tapon yrityksestä.Syyttäjä piti kertomusta epäuskottavana ja sillä vanhuksen saamat vammat puhuvat aivan muuta.käsitteli juttua runsaat yhdeksän tuntia. Ratkaisun se antaa ensi viikolla.Keikalle varustautui neljä parikymppistä miestä, joista kaksi oli lähinnä avustajia. Miesporukka oli käyttänyt huumeita ja alkoholia.Tarkoituksena oli mennä varkaisiin asumattomaan taloon, vaikka pihassa oli potkukelkka, lumikola, paljon muuta tavaraa ja runsaasti merkkejä asumisesta. Talossa tiedettiin olevan aseita, ja niitä päätekijät hamusivat.Maaliskuinen varhaisaamu alkoi vanhuksen osalta hyvissä tunnelmissa. Hän vei ruokaa tinteille ja asettui katsomaan aamutelevisiota.Aamu katkesi rysäykseen kun oven raossa seisoi huppupäinen mies, joka komensi vanhusta pysymään paikoillaan.– Kylmä karmaisu kävi selässä. Ajattelin, että tuo mies on vaarallinen kuin Isis-joukkoihin kuuluva, muistelee vanhus.kaukosäädintä, koska televisio pauhasi.– Se tuijotti välillä minua ja raplasi kaukosäädintä, kertoo vanhus, joka samaan aikaan kokosi osissa olleen revolverinsa muutamassa sekunnissa kuntoon.– Tarkoitus oli ampua vain raapaisulaukaus. Huomasi, että mulla on ase ja kiljaisi ”heitä ase pois”.Vanhus nousi sivuttain ja odotti että vieras lähtisi karkuun, mutta mies vastasikin salamahyökkäyksellä. Ensimmäiset rengasraudan iskut osuivat käsiin, jotka vanhus nosti eteensä suojaksi.– Seuraava muistikuva on, kun joku istui päälläni ja tuntui että henki lähtee. Pääsin polvilleni takapuoli pystyssä, ja näin että ukko oli valmiina iskemään.kertoi päässeensä osittain istumaan, ja sitten hän ampui.– Tarkoitus ei ollut tappaa vaan tehdä vastustaja puolustuskyvyttömäksi. Kaksi ensimmäistä meni eikä ukko edes säikähtänyt.Mies oli tehnyt barrikadin huoneitten väliin kokoamalla huonekaluja ja päällimmäiseksi heitti seinältä repimänsä impalan pään, jonka vanhus oli tuonut Afrikkaan tekemältään metsästysreissulta.Mies kertoi ampuneensa lonkalta. Kolmas panos osui vierasta vatsaan, ja hän päästi pahan rääkäisyn.– Se läksi kuin kenguru ja loikki barrikadin yli rintaansa pidelleen.nujakan näkivät asuntoon ryöstöretkelle tulleet miehet toisin.Tunkeutujan mukaan vanhuksella oli ase heti kädessään.– Hän ampui. Ensimmäinen luoti osui vatsaan. Ase ei ollut osina, eikä sitä tarvinnut koota, mies kertooAmpumisesta kimpaantuneena mies kävi vanhuksen päälle rengasraudan kanssa ja kohta ase laukesi kahdesti uudelleen, ja hän kertoi paenneensa ulkona odottaneen kaverinsa luokse.Hän kertoi käyttäneensä väkivaltaa vasta siinä vaiheessa, kun oli jo saanut luodin rintaansa.Myös päätekijän rikostoveri kävi asunnossa. Hän varasti pitkäpiippuisen aseen ja patruunavyön. Hänelle talo oli ennestään tuttu. Pikkupoikana hän oli käynyt pappansa kanssa miehen luona. Idea ryöstöretkelle oli lähtenyt vuosien takaisesta vierailusta, kun hän muisti vanhuksen aseet.mukaan asunnossa riehunut olisi tullut välillä ulos ja huutanut apuun, mutta tämä ei lähtenyt auttamaan. Hän oli nähnyt sisällä käydessään rikostoverinsa olevan lattialla mahallaan makaavan vanhuksen päällä.Asunnossa riehunut kertoi pyytäneensä toveriaan apuun ottamaan revolveria pois, jottei tulisi ruumiita. Tarkoitus oli ainoastaan mennä varkaisiin eikä pahoinpitelemään ketään.Kaksikon välit eivät ole nykyään kovin lämpimät. Päätekijä ihmetteli, mistä rikostoveri oli juttunsa ”repinyt”. Hän totesi, ettei kumppani tehnyt elettäkään auttaakseen.Esitutkinnassa päätekijä ei ollut kertonut mitään tapahtumista asunnossa, mitä syyttäjä ihmetteli.syyttäjä ei antanut juuri mitään arvoa päätekijän kertomukselle. Mies oli ollut esitutkinnassa vaiti.Syyttäjän mielestä vakavasti loukkaantunut ja luodin vatsaansa saanut ihminen ei rupea painimaan kenenkään kanssa. Hän piti talon ulkopuolella odottaneen rikostoverin kertomusta uskottavana. Kaksikko syyllistyi syyttäjän mukaan ampuma-aserikokseen yhteisen suunnitelman mukaisesti.Vanhuksen toimia syyttäjä piti hätävarjeluna ja hänen kertomustaan luotettavana. Hätävarjeluna päätekijä piti omaa toimintaansa, mutta ennen torstaista oikeudenistuntoa hän ei ollut asiaa ottanut edes esille.Oikeusavustaja piti teräsvaarin toimintaa oikeutettuna, sillä taloon tunkeutunut mies aloitti väkivallan.Pääsyytetyn avustajan mielestä jäi epäselväksi, kumpi puoli väkivallan aloitti eikä hän arvioinut kumman osalta oli kyse hätävarjelusta.Päätekijät pysyvät vangittuna ainakin ensi perjantaihin saakka, jolloin käräjäoikeus antaa ratkaisun.