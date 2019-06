Kotimaa

Pasterstein: 1 km/h -ylinopeudesta ei tule sakkoa – arvio: näin alas sakotus­kynnys voi laskea

Lakiesitys muuttui viime metreillä ja vain 100 euron virhemaksu jäi jäljelle 1-10 km/h ylinopeudesta. — Dennis Pasterstein (@DPasterstein) 25. kesäkuuta 2019 https://twitter.com/DPasterstein/status/1143489591841886208?ref_src=twsrc%5Etfw

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan kesäkuussa ensi vuonna. Sen mukana tulee muutoksia myös ylinopeussakkoihin. Twitterissä alkoi kiivas keskustelu, kun Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein https://www.is.fi/haku/?query=dennis+pasterstein sanoi, että poliisi voi jatkossa antaa 100 euron liikennevirhemaksun jo 1 km/h -ylityksestä.– Lakiesitys muuttui viime metreillä ja vain 100 euron virhemaksu jäi jäljelle 1–10 km/h ylinopeudesta, Pasterstein kirjoitti Twitterissä.

Onko 1 km/t ylinopeuden sakottaminen todella järkevää?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









– Se ymmärrettiin Twitterissä väärin. Kyllä se mahdollista olisi uuden lain mukaan, mutta ei kyse ole siitä, että se olisi pakko antaa, Pasterstein oikaisee.Tällä hetkellä puuttumiskynnys on 7 km/h, eli esimerkiksi peltipoliisin haaviin jääneillä sakon raja menee tässä. Pasterstein sanoo, että jatkossakaan raja ei ole 1 km/h, muttei halua ottaa kantaa siihen, mikä tarkka luku tulevaisuudessa on.– Poliisihallitus tulee linjaamaan sen, mikä liikennevirhemaksun puuttumiskynnys on, Pasterstein sanoo.– Jos minun pitäisi jotain arvata, niin se tulee laskemaan nykyisestä kilometrin, kaksi tai kolme.Pasterstein siis arvioi, että jatkossa ylinopeuksiin puuttumiskynnys voisi olla esimerkiksi 4–6 km/h. Se ei Pastersteinin mukaan olisi mitenkään kohtuutonta, erityisesti siksi, että rikesakossa on kaksi porrasta. Jos tien nopeusrajoitus on 20–60 kilometriä tunnissa, liikennevirhemaksu on 100 euroa. Jos taas nopeusrajoitus on tätä enemmän, pientä ylinopeutta ajanut selviää 70 euron sakolla.Pasterstein miettii myös, onko lakimuutoksen ja mahdollisen puuttumiskynnyksen alentamisen jälkeen poliisin enää mielekästä lähettää massiivista määrää huomautuksia, joita se nykyään lähettää pientä ylinopeutta ajaneille autoilijoille. Näitä huomautuksia lähtee postin kantoon vuodessa noin 300 000 kappaletta.