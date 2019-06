Kotimaa

Kommentti: Kuka vaalisi lehmien muistoa?

Maaseudulla

lähes jokaisella maatilalla oli navetta ja ainakin muutama lehmä.Meijerin maitoauto oli mummolan kylätiellä Hyvinkäällä tuttu näky.Lomamatkalla katselin auton ikkunasta vihreitä niittyjä, joilla märehti raukeita lehmiä. Yritin laskea nopeasti lehmät.Sitä Suomea ei enää ole.Lehmiä näkee Etelä-Suomessa aika vähän. Samalla lehmän status on noussut. Niistä on tullut harvinaisuuksia.Lapset ovat lehmistä haltioissaan. Kun Viikin tutkimustilan lehmät kirmaavat ensi kerran laitumelle toukokuussa Helsingissä, se on tapaus.Lehmiä tullaan katsomaan kauempaakin.Muistan vieläkin sen heinäkuisen hellepäivän raukeuden, kun seurasin lehmiä pellon laidassa. Mitään ei tapahtunut. Kuului vain löts, kun lehmän läjä lätsähti maahan. Haisi. Lehmien hännät huiskivat. Oli kesä ja kärpäsiä.Mummu pesi maitotonkkia käsin karjakeittiössä. Kuuma vesi höyrysi. Juoksin pihalla kurkkimassa, koska maitoauto tulee.Sain istua jakkaralla ja lypsää. Utareista piti puristaa kovaa. Jännitti. Entä jos lehmä potkaisee?Kun muut olivat heinäpellolla, tehtäväni oli tarkkailla navetalla, milloin lehmä alkaa poikia. Se hetki tuli. Hiekkatie pöllysi, kun poljin niin lujaa kuin pääsin ja huusin heinäntekijöille: Nyt lehmän peräpäästä näkyy kalvo!Mummo lähti heti navettaan. Pian silittelimme vastasyntynyttä, märkää vasikkaa.50-luvulla syntyneellä ystävällä on lehmistä eri sukupolven muistot. Kotitilan karjakeittiö oli alkeellinen. Keväällä järvestä sahattiin jäitä, jotka laitettiin sahanpurujen alle. Näin maito pysyi kylmänä.Iltaisin tytär auttoi äitiä. Äiti istui jakkaralla lypsämässä. Tytär hätisteli koivunoksan kanssa kärpäsiä, etteivät ne häiritsisi lehmiä.on 270 000 lypsylehmää.Olisi kiinnostavaa tietää, mitä nykylapset kertoisivat, jos kysyttäisiin muistoja lehmistä. Kaikki eivät ole edes nähneet lehmiä.Lehmät ovat aina olleet osa suomalaista agraari- ja kulttuuriperinnettä. Kultakauden taiteessa lehmät ovat hyvin tuttu näky.Kuka vaalisi tänä päivänä lehmien muistoa?Navetassa opin myös biologiaa. Seisoin lapsena katselemassa siementäjän työtä. Hän kertoi, että isä, sonni, on mustavalkoinen.Onko siemenkin musta, kysyin.