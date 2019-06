Kotimaa

Lehmät laitumella kuuluvat Suomen suveen – joka viides lehmä on kuitenkin aina sisällä

Klaukkalalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Tilan









Kaikilla lehmillä





Ella





Lypsylehmistä

Lypsylehmillä

Laitumella on tärkeää, että nauta saa purkaa liikunnan tarvetta jaloittelemalla. Nauta pääsee makoilemaan joustavalla nurmella, seurustelemaan kavereidensa kanssa ja syömään ruohoa.













Mitä





Emäntä

Tällä hetkellä lypsytilalliset ovat aika tiukoilla. Kuulee, että päivittäinkin tiloja lopettaa toimintansa.

Lehmä





Synnyttyään





Madonnan