Kotimaa

Pääministeri Antti Rinne osallistuu Prideen

Asiasta kerrotaan valtioneuvoston tiedotteessa.– Uskon, että tänä vuonna entistä suurempi määrä suomalaisia marssii Pride-kulkueessa. Olen itsekin mukana lauantain Helsinki Pridella ensimmäisenä Suomen pääministerinä. Maailma ei ole valmis, mutta suunta on eteenpäin kohti entistä tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa – yhdessä, tiedotteessa kirjoitetaan.Tiedotteessa Rinne muistelee, miten seksuaalivähemmistöjen asema on Suomessa muuttunut.– Olen elänyt ajan, jolloin rikoslaissa syrjittiin seksuaalivähemmistöjä. Vuonna 2019 tuntuu täysin käsittämättömältä, että vielä vuonna 1971 homoseksuaalisuus oli rikos, että vielä vuonna 1981 se katsottiin sairaudeksi ja että vasta vuonna 1995 kiellettiin syrjiminen seksuaalisen suuntautumisen vuoksi.– En voi edes kuvitella, kuinka omituiselta edellinen virke tuntuu kaksikymppisistä nuorista suomalaisista. On kuitenkin tärkeää kirjoittaa tuo virke, sillä se osoittaa, että maailma muuttuu parempaan suuntaan.