Matti Mäkelä sairastui maksasyöpään, eikä toivoa parantumisesta ole: ”Vaikeinta on ollut elämän lopun tajuaminen”

Kotimaa

Matti Mäkelä sairastui maksasyöpään, eikä toivoa parantumisesta ole: ”Vaikeinta on ollut elämän lopun tajuamin

On tuulinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Helmikuussa





Puolitoista





Kirjoittaminen

En tiedä, mitä minusta olisi tullut ilman ilmaista koululaitosta, jonne saattoi mennä opiskelemaan.





Välillä

Mitään

Kun kuulin syövästä, tilasin heti arkunkantajat ja puhujat hautajaisiin. Jälkeenpäin olen miettinyt, suhtauduinko vähän liian kevyesti ja loukkasinko ihmisiä.

On kiva, ettei ole kiire. Tavallisesti kiireen takana on pakko. Deadline, joka hallitsee elämää suurin piirtein aamusta iltaan koko työelämän ajan.