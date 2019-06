Kotimaa

Valtatie 24 suljettu liikenteeltä Asikkalassa – soutuvenetehtaan tulipalosta savua tielle

Valtatie 24 on suljettu liikenteeltä Asikkalassa Päijät-Hämeessä. Tien läheisyydessä sijaitsevalla venetehtaalla sammutetaan suurta rakennuspaloa, jonka aiheuttama savu on levinnyt valtatielle.Noin 1500 neliön kokoinen venetehdas palaa ilmiliekeillä ja on osin romahtanut. Tehdasrakennus tulee tuhoutumaan kokonaan, arvioi Heinolan päivystävä palomestari STT:lle.Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja.Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta Päijän-Veneen tehtaalle Asikkalan Rantatielle ennen aamuyhdeksää. Tehtaalla valmistetaan lasikuituisia soutuveneitä.Pelastuslaitos pyrkii estämään tulen leviämisen viereiseen rakennukseen, palomestari kertoi. Hänen mukaansa palavan rakennuksen lähellä kulkee voimalinja, jota pyritään myös suojelemaan tulelta.Viranomaiset selvittävät palon syttymissyytä.Juttua päivitetty lisätiedoilla kello 10.07.