Elina, 41, ja Ukke, 43, riitelivät yhä rajummin ja pohtivat avioeroa – sitten he saivat työkalun, jonka avulla suhde kääntyi parempaan suuntaan

Elina, 41, ja Ukke, 43, riitelivät yhä rajummin ja pohtivat avioeroa – sitten he saivat työkalun, jonka avulla

Suhde alkoi etänä, sitten tulivat kosinta ja koti

Tuhoavassa riidassa loukkaa toista niin pahasti, ettei siitä enää pysty kunnolla toipumaan.





Alttarin jälkeen alkoivat kriisit





Saimme terapiasta käyttöömme poikki-työkalun.

Riita poikki -työkalulla kohti parempaa liittoa





Terapiasta avioliittoleirille

Karikoista tyynemmille vesille