Kotimaa

”Nohevan kansalaisen” innovaatio varoitti poliisin tutkasta Vantaalla – poliisi kiitti ilmaisesta mainonnasta

Poliisi tutka ja nuoli eteenpäin, raapusti joku kekseliäs vantaalainen lihalaatikon pohjaan, käänsi laatikon kyljelleen tienvarteen ja tiedotti näin muille tienkäyttäjille poliisin nopeusvalvonnasta.Poliisi otti asiaan yllättävästi kantaa somessa:– Asukasyhteisö on ollut tyytyväinen poliisin suorittamaan nopeusvalvontaan. Liikennesektori kiittää saamastaan ilmaisesta mainonnasta, jonka noheva kansalainen tarjosi ohiajaville, twiittaa poliisi.Ennaltaehkäisevässä toiminnassa on liikenneturvallisuutta parantava voima, poliisi jatkaa.Alun perin kuvan julkaisi Itä-Uudenmaan poliisilaitos Facebookissa.Some-kansa ilahtui poliisin positiivisesta asenteesta.– Halvempia kuin kamerat, noita vaan jokaisen tutka-auton eteen että ihmiset tottuu luottamaan niihin. Sit puolet tutka-autoista pois ja puolet kylttejä lisää. Halpaa ja tehokasta.– Halvempaa kuin tolpat, tieto nopeudenvalvonnasta on juuri se vaikutus mitä yleensä nopeudenvalvonnalta toivotaan.