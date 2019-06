Kotimaa

Viikonloppu käynnistyy epävakaisessa säässä

Iltapäivällä aivan lännessä on jo poutaa ja selkeämpää. Uudellamaalla, Hämeessä, Päijänteen tienoilla ja idässä tulee vielä kuurosateita. Ukkonen voi myös jyrähtää. Maan pohjoisosassa on poutaisinta lännessä ja sateisinta idässä.Päivälämpötila on lounaassa melko tavanomainen, muuten on viileätä säätä.Maan keski-, itä- ja pohjoisosassa ollaan päivälämpötilassa viitisen astetta tavanomaisen alapuolella.Viimeistään yön kuluessa poutaantuu ja selkenee myös idässä. Yö on tuulinen. Perjantaina päivällä pilvisyys lisääntyy iltapäiväksi pohjoisessa ja idässä. Aurinkoisinta on lännessä. Lähinnä Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Maan etelä- ja itäosassa luoteistuuli on vielä kohtalaista.Lauantaina maan pohjois- ja keskiosaan leviää sadealue. Myös etelässä pilvisyys lisääntyy, mutta sateet jäävät vähäisemmiksi ja paikallisemmiksi.Perjantaina Euroopassa kuuminta on Espanjassa, Ranskassa ja Etelä-Englannissa. Hyvin lämmintä on myös idempänä Välimerellä. Lämmin ilmamassa ulottuu Keski-Eurooppaan sekä Tanskan ja Etelä-Norjan tienoille. Länsi-Venäjällä on epävakaista ja viileän tuulista.