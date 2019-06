Kotimaa

Hartolan ”teräsvaarin” oikeusjutun käsittely käyntiin, luodin vatsaansa saanut nosti oman jutun vaaria vastaan

Törkeän ryöstön kohteeksi joutuneen Hartolan 81-vuotiaan ”teräsvaarin” jutun oikeuskäsittely alkaa tänään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa Lahdessa.Syytettyinä on neljä parikymppistä miestä, joista kahta syytetään törkeästä ryöstöstä, törkeästä kotirauhan rikkomisesta ja ampuma-aserikoksesta. Miehet ovat olleet vangittuina noin kolme kuukautta ja heitä odottanee ehdoton vankeustuomio.Kaksi pääsyytettyjen ikätoveria saa syytteet muun muassa avunannosta törkeään varkauteen.Vanhuksen kiinteistölle maaliskuisena iltana tunkeutui joukko ryöstöaikeissa, kun mies vietti iltaansa televisiota katsoen ja ilta keskeytyi julmalla tavalla.Vanhukseen kohdistunut teko on saanut laajaa julkisuutta ja herättänyt paljon keskustelua.Pari viikkoa sitten syyttäjä teki ”teräsvaarin” osalta syyttämättäjättämisratkaisun. Vanhusta epäiltiin tapon yrityksestä, kun hän käytti revolveriaan ja ampui taloon sisälle tullut naamioitunutta nuortamiestä kohti kolme kertaa. Yksi luodeista osui mieheen ja tunkeutui rintaonteloon.Syyttäjän mukaan vanhus turvautui aseeseensa itsepuolustukseksi. Vanhuksella ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin käyttää asettaan, ja kyse oli hätävarjelusta.Vanhus ei tarttunut aseeseen suinkaan heti, kun ryöstäjä tuli hänen päälleen rengasraudan kanssa. Revolveri oli kolmessa osassa ja osat olivat eri paikoissa. Hänen täytyi ensi koota ase ja saada se ampumakuntoon. Sittenkään hän ei vielä käyttänyt asetta vaan vasta kovan taistelun ja rengasraudasta saamiensa iskujen ja vammojen jälkeen. Vanhus loukkaantui taistelussa vakavasti ja sai muun muassa aivoruhjeen.Vaikka syyttäjä tekikin ratkaisunsa olla syyttämättä vanhusta, ei ”teräsvaari” voi huokaista helpotuksesta. Hän saa myös syytteen tämänpäiväisessä istunnossa.Luodin vatsaansa saanut nuorimies käyttää lain sallimaa toissijaista syyteoikeutta. Kun syyttäjä ei nostanut syytettä, nostaa mies syytteen itse vanhusta vastaa siitä, että tämä käytti asettaan.Syyttäjän ratkaisu on johtanut myös kanteluun valtakunnansyyttäjänvirastoon.Ennen juhannusta yksityinen kansalainen jätti kantelun syyttäjän päätöksestä ja valtakunnanvirasto joutuu arvioimaan ratkaisun oikeellisuutta.Kantelun sisältö on toistaiseksi salainen. Ratkaisun tekeminen vienee useita kuukausia.”Teräsvaari” tunnetaan kotiseudullaan originellina miehenä. Hän on harrastanut ikänsä loukkupyyntiä ja sen vuoksi hänellä on pienoisrevolveri, jota käyttää loukkuun saamiensa supikoirien lopettamisessa.Paikkakunnalla kovahermoisena tunnettu riistamies on vuosien varrella saanut loukuillaan ja haaskalta noin 500 supikoiraa.Käräjäoikeus on varannut jutun käsittelyyn torstaipäivän. Syytetyistä kolme on Hartolasta ja yksi Lahdesta.