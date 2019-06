Nelikymppinen mies käytti Joensuussa lasta vuosien ajan seksuaalisesti hyväkseen ja levitti kuvaamaansa materiaalia

Kotimaa

Nelikymppinen mies on tuomittu vankilaan vuosia kestäneestä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja muista seksuaalirikoksista. Rikokset tapahtuivat vuosina 2016–2019 Joensuussa.Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden mukaan mies valokuvasi vähäpukeista lasta ja sai tämän lähettämään alastonkuvia itsestään.– Lisäksi vastaaja on kosketellut ja suudellut asianomistajaa. Tekokertoja on ollut useita, käräjäoikeuden julkisessa selosteessa todetaan.Kuvaaminen oli oikeuden mukaan tehty lasta nöyryyttävällä tavalla.– Rikos on myös ollut omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen vuoksi, oikeus toteaa.Oikeus kiinnitti huomiota teon kestoon. Törkeä hyväksikäyttö kesti yli kaksi vuotta vuosien 2016–2018 aikana.Vuosien 2016–2017 aikana mies yritti houkutella 12-vuotiasta lasta seksuaalisiin tarkoituksiin.Viime kesänä mies kosketteli oikeuden mukaan nukkuvaa 14-vuotiasta lasta sisäreidestä.– Välittömästi tämän jälkeen vastaaja on pyytänyt asianomistajaa pyörähtelemään edessään ja tiedustellut asianomistajan mittoja. Vastaaja on myös pyytänyt asianomistajaa lähettämään kuvan rinnoistaan.Oikeuden mukaan mies syyllistyi lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.Miehen katsottiin myös levittäneen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa materiaalia vuosina 2016–2019.– Vastaajan hallusta on löydetty sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa lasta esittävää kuvamateriaalia, joista osa materiaalista on ollut itse valmistettua, selosteessa sanotaan.Viime viikolla annetun tuomion julkisesta selosteesta ei selviä, oliko seksuaalirikoksilla yksi vai useampi uhri.Mies tuomittiin myös joukosta muun muassa pahoinpitelyistä ja kunnianloukkauksista. Selosteesta ei selviä, mitä mies oli tarkalleen tehnyt tai kehen rikokset ovat kohdistuneet.Tuomittu määrättiin maksamaan uhreille yhteensä yli 23 000 euron korvaukset.STT ei julkaise miehen nimeä, koska se saattaisi vaarantaa uhrin tai uhrien yksityisyyden suojan.