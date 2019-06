Kotimaa

Uusi tutkimus: Kevyt hikiliikunta suojaa vaarallisen tappavalta SAV-häiriöltä





Lukinkalvonalainen aivoverenvuoto (SAV) on tappavin aivoverenkiertohäiriöistä. Siihen sairastuneista jopa puolet kuolee kuukauden kuluessa.Scientific Reports -tiedelehdessä julkaistu suomalainen seurantatutkimus selvitti noin 70 000 suomalaisesta koostuva aineiston avulla liikunnan vaikutusta SAV-riskiin. Tutkimustulosten mukaan jo puoli tuntia kevyttä liikuntaa viikossa laskee SAV-riskiä noin viidellä prosentilla, ja hyöty kasvaa samassa suhteessa lisääntyneen liikunnan kanssa. Hyöty on mahdollista saavuttaa esimerkiksi liikkumalla työmatkat kävellen tai pyörällä.Helsingin yliopiston julkaiseman tiedotteen mukaan aikaisemmin tupakoinnin ja korkean verenpaineen on todettu nostavan riskiä sairastua SAV-vuotoon, mutta liikunnan vaikutuksista on ollut vain vähän tutkimusnäyttöä.Tupakointi on edelleen SAV:n tärkein riskitekijä.Lue lisää mielen ja ruumiin hyvinvoinnista Ilta-Sanomien uudesta erikoisjulkaisusta Elä hyvin ja nauti!