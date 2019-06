Kotimaa

Mies kertoi Youtube-videolla etsivänsä Suviseuroilta alaikäistä naisseuraa – poliisi selvitti henkilöllisyyden

Mies kertoi sosiaalisessa mediassa levinneellä Youtube-videolla etsivänsä Suviseuroilta seuraa 12–20-vuotiaista tytöistä.Itä-Suomen poliisin mukaan tapauksesta on aloitettu esitutkinta nimikkeellä lapsen houkutteleminen seksuaaliseen tarkoitukseen.Poliisi on selvittänyt epäillyn henkilöllisyyden.– Tapaukseen liittyen poliisi pyytää yleisöä pidättäytymään mahdollisen videon jakamisesta ja muusta asiattomasta viestinnästä. Lisäksi poliisi muistuttaa yleisesti vanhempia lastensa edun mukaisesta nettikäyttäytymisen valvontavastuusta, Itä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan.Suviseurat on vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen kesäjuhla, johon osallistuu vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä. Suviseurat järjestetään ensi viikonloppuna Pohjois-Pohjanmaalla Muhoksella.