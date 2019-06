Tankkaus kärjistyi nujakaksi Joensuussa – parikymppinen mies syytti ensin 68-vuotiasta etuilusta ja kävi sitten rinnuksiin kiinni

Kotimaa

Tankkaus kärjistyi nujakaksi Joensuussa – parikymppinen mies syytti ensin 68-vuotiasta etuilusta ja kävi sitte

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jonotus bensa-automaatille kärjistyi tiistai-iltana Raatekankaantiellä Joensuussa pahoinpitelyksi ja vahingonteoksi.Iltakuuden maissa 68-vuotiaan joensuulaismiehen ajaessa vuorollaan tankkaamaan oli myöhemmin tankkauspisteelle tulleen henkilöauton kuljettaja hermostunut huomautettaessa etuilusta.Poliisin mukaan parikymppinen epäilty oli käynyt kiinni iäkkäämmän miehen vaatteisiin ja vääntänyt tämän päätä siten, että silmälasit olivat pudonneet maahan.Tilanne oli rauhoittunut sivullisen tultua väliin, mutta jatkunut edelleen suunsoittona. Lopuksi etuilija oli lyönyt omalla vuorollaan tankkaamaan tulleen miehen henkilöautosta peilin irti, minkä jälkeen hän oli poistunut paikalta.Uhri lähti tapahtuneen jälkeen keskussairaalan ensiapuun tarkistuttamaan vammansa. Poliisilla on tiedossa epäilty, joka on viranomaisten mukaan myös paikkakuntalainen. Tapauksen esitutkinta on vielä alkuvaiheessa.