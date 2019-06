Kotimaa

Maailman vuotuinen ylikulutuspäivä jälleen ennätysaikaisin – Suomen kulutus yli keskiarvon

Globaali ylikulutuspäivä on jälleen ennätyksellisen aikaisin.Ylikulutuspäivä on laskennallisesti se päivä, jona kulutus ylittää maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.Suomen oma ylikulutuspäivä oli tänä vuonna jo niin varhain kuin 5. huhtikuuta. Myös tämä päivämäärä on aikaistunut vuosi vuodelta.WWF:n mukaan suomalaisten ylikulutuksen suurimmat syyt ovat energiantuotanto, liikenne ja ruoantuotanto. Järjestön mukaan tarvittaisiin 3,8 maapalloa, jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat kuten suomalaiset.Suomalaisten ylikulutuspäivä lasketaan vuosittain YK:n tuoreimmista tilastoista.