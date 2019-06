Kotimaa

Kysely: Työpaikka ja opiskelu parantavat turvapaikanhakijan elämänlaatua

Tutkittavista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

43 prosenttia koki elämänlaatunsa erittäin huonoksi ja 37 prosenttia oli erittäin tyytymätön terveyteensä. Ainoastaan 8 prosenttia vastaajista koki elämänlaatunsa erittäin hyväksi. Tyytyväisyys terveyteen oli hyvä tai erittäin hyvä 22 prosentilla vastaajista.Kyselyyn vastasi 115 18–65-vuotiasta turvapaikanhakijaa, joista 90 prosenttia on asunut vastaanottokeskuksessa yli 2 vuotta.Heikko elämänlaatu vaikeuttaa kotoutumistaTämä on ensimmäinen Suomessa tehty tutkimus, jossa turvapaikanhakijoiden kokemaa elämänlaatua mitattiin Maailman terveysjärjestön (WHO) elämänlaatukyselyllä eli WHOQOL-BREF-mittarilla.Yli puolet vastaajista raportoi kokevansa alakuloisuutta, epätoivoa, ahdistusta tai masennusta hyvin usein tai aina. Vastaavia tuloksia saatiin myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa.– Elämänlaadun heikkous altistaa ihmisiä erilaisille psyykkisille ja fyysisille sairauksille. Silloin yleensä myös sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa. Samalla yhteiskunnan kustannukset nousevat ja onnistunut kotoutuminen vaikeutuu, tutkimuksen tehnyt Ringa Tuomikoski sanoo tiedotteessa.Hän toteutti tutkimuksen ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyönään Diakiin.Lähtömaa vaikutti koulutustaustaa tai siviilisäätyä enemmänElämänlaatukysely jaettiin neljään ulottuvuuteen. Kaikissa niissä vastaajien elämänlaadun keskiarvot olivat matalat.Koulutustaustan ja siviilisäädyn suhteen eri ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa elämänlaadun kokemuksissa, mutta maittain erot olivat selvemmät. Tutkimus osoitti samansuuntaisia tuloksia kuin aiemmat vastaavat kansainväliset elämänlaatututkimukset.