Suomen luonnossa tehtiin kolme ällistyttävää havaintoa – kaikki sai alkunsa kun lappeenrantalaisen Joukon ohimoon kopsahti kipeästi

Kotimaa

Suomen luonnossa tehtiin kolme ällistyttävää havaintoa – kaikki sai alkunsa kun lappeenrantalaisen Joukon ohim

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Vuosikymmenet lintuja harrastunut lappeenrantalainen Jouko Rantanen https://www.is.fi/haku/?query=jouko+rantanen oli tarkkailemassa perhosia Taipalsaarella viime torstaina, kun yhtäkkiä ohimoon kopsahti jokin kipeästi. Asfaltilla kökötti kolmesenttinen harmaankirjava kovakuoriainen. Sen verran oudon näköinen otus oli, että Jouko nappasi siitä varmuuden vuoksi muutaman kuvan, kunnes palasi perhosten pariin.Nettikatselmus loi epäuskoa, sillä samalta näytti vain ukkokauniainen (Chalcophora mariana), Euroopan jalokuoriaisten suurin laji. Mutta se oli tavattu Suomessa viimeksi vuonna 1953 ja julistettu sittemmin Suomesta kadonneeksi.Kovakuoriaisspesialisti Ilpo Mannerkoski https://www.is.fi/haku/?query=ilpo+mannerkoski varmisti Joukon lajinmäärityksen ja totesi, että edellinenkin havainto on Taipalsaaresta.– Mahtava havainto. Tätä vanhojen mäntymetsien lajia on toivottu nähtäväksi, mutta uskonpuute on vaivannut, Mannerkoski sanoo.Samana päivänä Kalle Hiekkanen https://www.is.fi/haku/?query=kalle+hiekkanen oli retkeilemässä Hailuodon Marjaniemessä, kun hän kuuli kaunissointuisen laulunsäkeen. Kesti jonkin aikaa, ennen kuin lintu löytyi. Ja se oli mukava yllätys. Rantakivien lomassa ruokaili ja piilotteli kultasirkku (Emberiza aureola), maastamme kadonneeksi todettu laji. Sirkku ei pitkään paikalla viihtynyt, se oli menopäällä, vaikka olikin jo lentänyt noin 10 000 kilometriä talvehtimisalueeltaan Kaakkois-Aasiasta.Muutama vuosikymmen sitten Suomessa kultasirkkuja pesi maassamme enimmillään 200–300 paria. Viimeisin havainto on vuodelta 2007 Kiteeltä, Jouko Rantasen Paavo https://www.is.fi/haku/?query=paavo -veljen (!) tekemänä. Kultasirkun häviäminen on ollut seurausta laajamittaisesta pyynnistä Kiinassa. Kansainvälinen suojelutoimi on käynnistetty tämän kauniin lajin palauttamiseksi entisille asuinsijoilleen.Seuraavana päivänä, viime perjantaina, sirkkujuhlaa saatiin kokea laajemmalla joukolla. Salolainen lintuharrastaja Marko Kaukinen https://www.is.fi/haku/?query=marko+kaukinen koki tähänastisen lintu-uransa huippuhetken Salon Halikonlahden reunamilla. Kiikariin osui ruskean ja keltaisen kirjava pikkulintu, joka visersi somaa säettä. Laji oli helppo tunnistaa ruskopääsirkuksi (Emberiza bruniceps). Pian alkoi lintuväkeä lapata Salon suuntaan, ja sitä on jatkunut näihin päiviin asti, sillä sirkku on pysytellyt valtaamallaan reviirillä.





Ruskopääsirkun asuinalue osuu Kaspianmeren ja Mongolian väliin. Laji on havaittu Suomessa myös toukokuussa 1996 Kirkkonummella ja samana vuonna Mustasaaressa kesä-heinäkuussa. Näissä kahdessa havainnossa on kuitenkin mahdollisesti ollut kyse häkkilinnusta. Salon sirkussa sen sijaan on ainekset luonnonvaraisesti tänne saapuneeksi.Molemmat sirkut ovat pensaikkoisten avomaiden asukkeja, joiden muutto on mennyt ”överiksi”. Voimakkaita kaakkoisia ilmavirtauksia on ollut riittävästi tänä keväänä ja kesänä lennättämään ne Suomeen asti, joten näitä kahta keltavatsaa ei ole syytä epäillä häkkikarkulaisiksi. Taisipa olla samankaltainen säätilanne myös vuonna 1996.