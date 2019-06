Onnibusin matka keskeytyi wc-tiloista kantautuneen voimakkaan hajun takia – matkustaja IS:lle: ”Silmiä kirveli ja oli vaikea hengittää”

Kotimaa

Onnibusin matka keskeytyi wc-tiloista kantautuneen voimakkaan hajun takia – matkustaja IS:lle: ”Silmiä kirveli

Juuri nyt

Jyväskylästä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onnibusin

Matkustajana