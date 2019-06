Kotimaa

Lastenvaunuja työntänyt nuori nainen kuoli kuorma-auton alle Jyväskylässä – tapaus etenee syyteharkintaan

Jyväskylän Erämiehenkadulla lokakuussa 2018 kuorma-auton alle jääneen lastenvaunuja työntäneen naisen kuolemaa koskeva tapaus etenee syyteharkintaan, Sisä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan.Nainen kuoli lähtiessään ylittämään Erämiehenkatua Köhniön kaupunginosassa. Onnettomuuspaikan välittömässä läheisyydessä on työmaa, joka sulkee toisen kaistan kokonaan.Onnettomuuspaikan vieressä on myös bussipysäkki, jolle nainen oli vaunuineen ilmeisesti juuri tullut.Kuorma-auto oli juuri tuonut sepelikuorman työmaalla olevaan kaivantoon. IS:n selvitysten mukaan onnettomuus tapahtui heti, kun kuorma-auto lähti liikkeelle.Syystä tai toisesta kuorma-autonkuljettaja ei korkealta kopistaan havainnut naista, joka oli vaunuineen ahtaassa paikassa aivan kuorma-auton vieressä. Kuorma-auto lähti liikkeelle ja ajoi tämän yli. IS:n tietojen mukaan vuonna 1991 syntynyt nainen kuoli välittömästi.Hän ehti juuri työntää lastenvaunut pois kuorma-auton tieltä. Vaunujen kyydissä oli naisen oma lapsi. Lapsi selvisi vahingoittumattomana.Esitutkinnassa tapahtumia on tutkittu kuolemantuottamuksena, liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja työturvallisuusrikoksena, poliisi kertoo.Esitutkinnan yhteydessä on pyydetty Aluehallintovirastolta työsuojeluasioihin liittyen useita lausuntoja.Kuolemantuottamus- ja työturvallisuusrikosten osalta syyteharkintaan etenevät tapahtumapaikan työmaan tilaajatahon, pää- sekä aliurakoitsijan vastuuhenkilöiden rikosepäilyt. Yhteensä epäiltyjä on neljä.Myös autoa kuljettanut mies kuuluu työmaan vastuuhenkilöihin ja myös häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Häntä epäillään myös liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.Esitutkinnassa kaikki rikoksesta epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen.Juttua täsmennetty kello 15.39. Myös kuljettajaa epäillään kuolemantuottamuksesta.