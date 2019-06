Kotimaa

Rekka törmäsi traktoriin Alahärmässä – traktorinkuljettaja menehtyi välittömästi

Kauhavan Alahärmässä valtatie 19:llä sattui aikaisin tiistaiaamuna liikenneonnettomuus, jossa menehtyi 57-vuotias mieshenkilö, kertoo Pohjanmaan poliisi.Traktorinkuljettaja oli ollut leikkaamassa tien piennarta, kun samaan suuntaan ajanut puoliperävaunuyhdistelmä törmäsi traktorin perään. Törmäyksen seurauksena molemmat ajoneuvot vaurioituvat pahoin. Traktorinkuljettaja menehtyi välittömästi törmäyksen johdosta. Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja toimitettiin sairaalaan. Hänen tilansa on vakaa.Tapahtumapaikka on noin kaksi kilometriä Alahärmän keskustasta pohjoisen suuntaan. Molemmat ajoneuvot olivat matkalla pohjoisen suuntaan. Näkyvyys tapahtumapaikalla oli hyvä. Myös keliolosuhteet olivat hyvät. Ilmoitus onnettomuudesta tuli poliisille ja pelastusviranomaisille klo 1.34.Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Tie onnettomuuspaikalla on ollut poikki raivaustöiden johdosta.Poliisi ei tässä vaiheessa tiedota asiasta enempää.