Kotimaa

Lahden Metsäpellossa tapahtuneesta puukotuksesta yksi vangittu 25.6. 8:53

Yksi henkilö sai hengenvaarallisia vammoja.

Perjantaipäivänä 21.6. Lahdessa Metsäpellon kaupunginosassa tapahtuneessa välikohtauksessa yksi henkilö sai hengenvaarallisia vammoja teräaseesta, kertoo Hämeen poliisilaitois.



Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi vuonna 1962 syntyneen lahtelaisen mieshenkilön todennäköisin syin epäiltynä tapon yritykseen.



Tapahtumapaikalta kiinniotettu epäilty on kuulustelussa myöntänyt aiheuttaneensa uhrin vammat. Tekovälineenä käytetty teräase on poliisin hallussa. Poliisi on päässyt kuulustelemaan myös rikoksen uhria. Puukotusta oli edeltänyt rikoksesta epäillyn ja uhrin suusanallinen riita, joka yllättäen kärjistyi teräaseen käytöksi. Epäilty ja uhri olivat molemmat nauttineet alkoholia eivätkä he tunteneet toisiaan entuudestaan. Tapahtumapaikalla on ollut useita muita henkilöitä ja osaa heistä on kuultu asiassa todistajina. Muille paikalla olleille ei aiheutunut teosta vammoja. Tapahtumankulku on keskeisiltä osiltaan selvinnyt hyvin jo esitutkinnan alkuvaiheessa.



Rikosasian syytteen nostamisen määräpäivä on 31.7.2019.