Kotimaa

Poikkeuksellinen helle kärventää läntistä Eurooppaa – meteorologi hämmästyi jopa 48 asteen lämpötiloja

Helteiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

helle on valtaamassa läntisen Euroopan.Äärimmäinen helle, joka rikkoo lämpöennätyksiä.Helle, jossa lukemat ovat melkein kaksinkertaiset suomalaisille tuttuun hellerajaan nähden.Helle, joka värjää sääkartat harvemmin nähdyillä väreillä, pinkillä, violetilla, ehkä jopa ruskealla, joka tuo mieleen vuoden 1939 ja natsi-Saksan Eurooppaa valloittaneet ruskeapaidat.Haalealle saunalle sukua oleva helle, jota voidaan kutsua poikkeukselliseksi.– Kummalliseksi tämän tekee se, että näin korkeita lämpötiloja mitataan läntisessä Euroopassa yleensä elokuussa, ja nyt olemme vielä kesäkuun puolella, ihmettelee päivystävä meteorologi Anniina Valtonen https://www.is.fi/haku/?query=anniina+valtonen Ilmatieteen laitokselta.

Ja mistä on kyse?





Ilmatieteen





Forecan





Myös