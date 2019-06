Kotimaa

Lähes 4 000 suomalaista elää avioliitossa samaa sukupuolta olevan kanssa

Lähes 4 000 suomalaista elää avioliitossa samaa sukupuolta olevan kanssa

24.6. 17:41

Vuoden 2018 lopussa kaikkiaan 3 960 suomalaista eli avioliitossa samaa sukupuolta olevan kanssa, kertoo Tilastokeskus. Heistä 66 prosenttia oli naisia.

Jos lasketaan mukaan myös rekisteröidyt parisuhteet, viime vuoden lopussa samaa sukupuolta olevan kanssa eli lähes 7 000 suomalaista.



Aktiivisimmin homosuhteissa elävistä parisuhteensa on rekisteröinyt tai kumppaninsa kanssa avioitunut on 30–39-vuotias.



Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2018 lopussa noin 1 700 suomalaista on eronnut rekisteröidystä parisuhteesta.