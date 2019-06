Kotimaa

Suomalais­perheiden kauhun­hetket Espanjassa: Lapset kertoivat oudoista äänistä – vanhemmat eivät uskoneet enn

Kahden suomalaisen lapsiperheen lomamatka sai hyytävän käänteen Espanjassa, kun joku yritti tunkeutua yöllä perheen vuokraamaan villaan Calpessa Alicanten maakunnassa. Alicante sijaitsee itäisessä Espanjassa Välimeren rannikolla.– Heräsimme siihen, että kaksi tai kolme tuntematonta ihmistä yritti tunkeutua villaan kahdelta yöllä, perheenisä kertoo Ilta-Sanomille.Perhe oli lomailemassa 2-, 6- ja 8-vuotiaiden lastensa kanssa. Mukana oli myös tuttavaperhe, johon kuului vanhempien lisäksi kaksi 7-vuotiasta poikaa.Jo aiempina öinä lomailijat olivat havainneet alueella jotakin outoa.– Muutamana yönä vaimoni herätti minut kysyen, että mitähän ääntä tuolta ulkoa kuuluu. Kävin pihalla kiertelemässä, mutten kertaakaan nähnyt mitään tavallisesta poikkeavaa.– Parina iltana lapset taas sanoivat, etteivät he uskalla nukkua omassa huoneessaan. He kertoivat jonkun kokeilleen oven kahvaa ja koputelleen monta kertaa lastenhuoneen sivuoveen, joka vei ulos. Emme ottaneet lasten sanoja aluksi vakavasti vaan uskoimme, että kyseessä saattaa olla kissa tai jokin muu eläin.merkkien johdosta perheet alkoivat kuitenkin pitää ovia ja ikkunoita öisin visusti lukossa.– Toiseksi viimeiseksi yöksi vaihdoimme myös lasten kanssa huoneita. Ajoitus oli hyvä, sillä juuri sinä yönä taloon yritettiin tunkeutua, perheenisä kertoo.Huoneesta, jossa lapset aiemmin nukkuivat, oli suora näköyhteys pihalle ja portaisiin.Lomaseurue vietti Espanjassa yhteensä kaksi viikkoa. Kyseessä oli siis 13. yö villassa.– Sinä yönä alakerrassa nukkuva tuttavaperheen isä heräsi, kun joku kokeili ovenkahvaa. Kun hän juoksi hirveää kyytiä sulkemaan keittiön pientä ikkunaa, hän näki tuntemattoman hahmon kulkevan ulkoportaita villan yläkertaan, jossa meidän perheemme nukkui.Ihokarvoja nostattavan herätyksen jälkeen aikuiset pitivät silmänsä kovina, mutta eivät nähneet tunkeutujista enää jälkeäkään. Kymmenen minuutin kuluttua aidan takana syttyivät pakettiauton valot ja auto kaasutti pois paikalta.pahimmasta shokista aikuiset soittivat poliisille. Perheenisä kertoo, että kaksi partiota saapui paikalle hyvin nopeasti.– Viranomaiset kyselivät tuntomerkkejä, mutta ulkona oli pimeää ja kaikki tapahtui niin nopeasti, ettemme juuri osanneet antaa niitä, toisen perheen äiti kertoo.– Poliisit sanoivat, että meidän olisi pitänyt heti soittaa heille. Tilanne on voinut olla todella vaarallinen, perheenisä sanoo.Viranomaiset ohjeistivat suomalaisia soittamaan välittömästi uudelleen, jos mitään merkkejä tunkeilijoista vielä ilmenee.– Sinä yönä emme nukkuneet juuri lainkaan.Aamulla herättyään perheet pakkasivat tavaransa ja lähtivät viipymättä villasta. Lomakodin vuokrannut taho tarjosi perheelle uutta villaa, mutta he menivät viimeiseksi yöksi mieluummin Alicanten lentokentän lähellä sijaitsevaan hotelliin.– Kyllä sieltä tuli suoraan sanoen aika kiire pois. Totesimme, ettemme mene enää ikinä villaan.IS ei maanantaina tavoittanut Suomen suurlähetystöstä Espanjasta ketään kommentoimaan asiaa. Espanjassa on ulkoministeriön mukaan yleisesti turvallista ja suurimmat riskit liittyvät mahdollisiin terrori-iskuihin ja tavanomaiseen rikollisuuteen kuten taskuvarkauksiin.lomaseurue selvisi tapahtuneesta säikähdyksellä, jätti kauhea kokemus jälkensä. Seurue palasi lomamatkaltaan viime lauantaina, mutta tapahtumat pyörivät edelleen mielessä.– Siinä oli ainekset katastrofiin.– Pahinta on se jälkijännitys, kun miettii, mitä kaikkea olisi voinut käydä. Alue oli muutoin hyvin rauhallinen ja idylli, joten emme osanneet odottaa tuollaista. Olemme reissanneet lukuisissa eri kohteissa, mutta ikinä ei ole tullut vaaran tunnetta.IS tavoitti myös villoja vuokraavan yrityksen espanjalaisen työntekijän, joka vahvisti kahden suomalaisperheen majailleen Calpessa. Työntekijän mukaan seurue kertoi yön tapahtumista yrityksen edustajalle heti seuraavana aamuna.Hän myös kertoo, ettei vastaavaa ole tapahtunut alueella aiemmin.– Tavallisesti alue on todella rauhallinen ja turvallinen.Työntekijä kuitenkin muistuttaa, että rikoksia voi tapahtua missä vain. Suomalainen lomaseurue toivookin, että tapaus muistuttaa muita turisteja olemaan valppaana oman ja lastensa turvallisuuden puolesta myös silloin, kun he vierailevat päälle päin rauhallisissa lomakohteissa.