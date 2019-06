Kotimaa

Video: Näin jopa +45 asteen kuumuus valtaa Keski-Euroopan – Eurohelteen märkä lipaisu kastelee Suomen kahdesti

Juuri nyt

Keski-

Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka lähellä Suomea hellerintama käväisee.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi

Weather.com

Korventava

https://www.is.fi/laheta-kuva/