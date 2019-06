Kotimaa

Poliisi julkaisi paljonpuhuvan kuvan sähköpotkulaudoista keskellä Helsinkiä – ”Haluaisimmekin muistuttaa...”

Helsingin poliisi julkaisi Facebookissa paljonpuhuvan kuvan tämän kesän yhdestä ilmiöstä, nimittäin sähköpotkulaudoista.Sähköpotkulautoja tarjoavien yhtiöiden palveluun kuuluu, että kulkupelit saa jättää tietyillä alueilla mihin tahansa käytön jälkeen. Potkulautayhtiöt käyvät sitten itse poimimassa ne takaisin – viimeistään siinä vaiheessa, kun vehkeistä loppuu akku.Sähköpotkulautojen holtiton parkkeeraaminen onkin puhuttanut paitsi Helsingissä, myös muissa kaupungeissa, joissa sähköpotkulautoja on tarjolla, eli Turussa ja Tampereella.Helsingin poliisin julkaisemassa kuvassa ainakin yhdeksän sähköpotkulautaa, ”skuuttia”, on jätetty aukiolle Helsingin rautatieaseman edustalle. Suurin osa niistä on kaatuneina paikalla, jossa yleensä kulkee paljon jalankulkijoita. Kuva on kuitenkin juhannusyöltä, eikä rautatieaseman läheisyydessä näytä olevan paljon ihmisiä.Poliisipartio joutui silti töihin.– Juhannusaattoyönä poliisipartio havaitsi joukon holtittomia sähköpotkulautoja rautatieasemalla. Matkalla tehtävälleen poliisikaksikko avusti skuutit läheiselle kaiteelle nojailemaan niin, että niiden oleskelu ei haitannut muiden kaupunkilaisten juhlintaa, Facebook-päivityksessä kirjoitetaan.Sähköpotkulautojen asianmukainen parkkeeraaminen tuntuisi olevan poliisin mieleen.– Haluaisimmekin muistuttaa kaikkia sähköpotkulautojen ystäviä pitämään huolta skuuttikavereistaan. Niille lajityypillinen ominaisuus on avuttomuus, eli sähköpotkulaudat eivät kykene omatoimiseen toimintaan ja ovat siksi riippuvaisia läheistensä avusta.– Kun tienne erkanevat, ohjaathan sähköpotkulaudan odottamaan seuraavaa tapaamistaan paikkaan, jossa se ei häiritse muita tiellä liikkujia tai vaaranna pelastustehtäviä, päivityksessä kerrotaan.