Kotimaa

Viikko alkaa kesäisenä ja lämpimänä – keskiviikosta tulossa sadepäivä

Viikko alkaa kesäisenä ja lämpimänä – keskiviikosta tulossa sadepäivä Nyt toistetaan : Viikko alkaa kesäisenä ja lämpimänä – keskiviikosta tulossa sadepäivä

SÄÄ Maanantai ja tiistai ovat leppeitä kesäpäiviä.

Sää on Lapissa melko pilvinen, muualla maassa melko aurinkoinen. Iltapäivän kumpupilvistä tulee sadekuuroja maanantaina maan keskivaiheilla ja Länsi-Lapissa, tiistaina Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Itä-Lapissa ja illempana Pohjois-Karjalassa.



Muualla maassa on poutaista.



Lämpötilat nousevat etelässä hieman yli 20 asteeseen, tiistaina jopa 24 asteeseen. Keskivaiheilla maata ollaan 15 - 20 asteen välillä ja Keski- ja Pohjois-Lapissa 15 asteen alapuolella.



Keskiviikosta on tulossa sadepäivä lähes koko maahan.