Kiinassa syntynyt Binga hylättiin sillankorvaan vain parin päivän ikäisenä – suomalaispari tuli ja vei kotiin: ”Se on parasta, mitä lapselle voi tehdä”

Kotimaa

Kiinassa syntynyt Binga hylättiin sillankorvaan vain parin päivän ikäisenä – suomalaispari tuli ja vei kotiin:

Toisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bingan





Kaikilla muillakin on vain kaksi vanhempaa, miksi minä tarvitsisin neljä?

Siitä









Lainsäädännön