Kolmen auton ketjukolari aiheutti ruuhkaa nelostiellä Lahdessa

Kolari on aiheuttanut ruuhkaa nelostiellä.

Lahdessa

nelostiellä sattui tänään kolmen henkilöauton ketjukolari kahden jälkeen iltapäivällä.Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari kertoo, että kolariin oli osallisena kolme henkilöä.– Tällä hetkellä kaikki ovat sujuvasti autoista ulkona, hän sanoo.– Liikenteelle on ollut sen verran tästä haittaa, että toinen kaista on ollut suljettuna, mutta nyt se alkaa vapautua, sillä saimme juuri ajoneuvoja sivuun.Palomestarin mukaan kolari oli sen verran lievä, että ketään ei ole kuljetettu sairaalaan.– Eikä välttämättä kuljetetakaan.Onnettomuuden tarkempi paikka on noin puoli kilometriä Renkomäen liittymästä etelän suuntaan.