Ainakin kaksi henkilöä kadonnut juhannusaattoillan aikana

Kärsämäellä kadonnut liikkeellä vihreällä maastopyörällä

Ainakin kaksi henkilöä on kadonnut juhannusaattoillan aikana, kertoo poliisi.Seinäjoella poliisi etsii 78-vuotiasta naista, joka oli poistunut kodistaan noin iltaseitsemän aikaan perjantaina.Kärsämäellä Pohjois-Pohjanmaalla kadoksissa on vuonna 1954 syntynyt mies, joka poistui kotoaan iltapäivällä neljän ja viiden välillä.Viimeinen näköhavainto Seinäjoella kadonneesta naisesta on puoli kahdeksan ja kahdeksan väliseltä ajalta, jolloin hänen nähtiin kävelevän Sammonkatua Kalevalantien suuntaan.Kadonnut nainen on noin 160-senttinen ja hänellä on harmahtavat hiukset, mustat housut, violetti puolipitkä pusero, musta pipo sekä musta olkalaukku.Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot joko hätänumeroon tai Pohjanmaan poliisilaitoksen vihjepuhelimeen 0295 440 513.Kärsämäellä kadonnut mies on poliisin mukaan liikkeellä vihreällä miesten maastopyörällä. Hänellä on yllään todennäköisesti musta teepaita, farkkushortsit ja harmaa fleecehuppari. Hän on hoikkavartaloinen ja harmaatukkainen.Mahdollisista näköhavainnoista pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen. Muut vihjeet voi ilmoittaa poliisin vihjepuhelimeen 0295 416 193.