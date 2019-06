Kotimaa

Poliisi etsii kadonnutta 78-vuotiasta naista Seinäjoella

Poliisi etsii kadonnutta naista Seinäjoella.

78-vuotias nainen oli poistunut kodistaan noin iltaseitsemän aikaan perjantaina.



Viimeinen näköhavainto naisesta on puoli kahdeksan ja kahdeksan väliseltä ajalta, jolloin hänen nähtiin kävelevän Sammonkatua Kalevalantien suuntaan.



Kadonnut henkilö on noin 160-senttinen ja hänellä on harmahtavat hiukset, mustat housut, violetti puolipitkä pusero, musta pipo sekä musta olkalaukku.



Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot joko hätänumeroon 112 tai Pohjanmaan poliisilaitoksen vihjepuhelimeen 0295 440 513.