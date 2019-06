Pelastuslaitos sammuttanut useita luvattomia juhannuskokkoja, salamat sytyttäneet tulipaloja, kaksi kuollut vesillä

Kotimaa

Pelastuslaitos sammuttanut useita luvattomia juhannuskokkoja, salamat sytyttäneet tulipaloja, kaksi kuollut ve





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

30 palomiestä sammutti saunaa saaressa

Juhlinta jatkuu melko lämpimässä, sateisessa ja tuulisessa säässä

Juhannusta vietetty 400-luvun alkupuolelta lähtien