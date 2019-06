Kotimaa

Juhannuksen menoliikenne vilkastunut, mutta autoletka etenee hyvin

21.6. 11:10

Juhannus Ajonopeudet ovat kuitenkin säilyneet lähes normaaleina.

Juhannuksen menoliikenne maanteillä on vilkastunut perjantaina, tieliikennekeskuksesta kerrotaan. Ajoneuvoja on liikenteessä tavanomaista enemmän, mutta liikenne sujuu hyvin kaikilla teillä.



Aamupäivällä ennen kello kymmentä liikenne ruuhkautui hienoisesti valtatie yhdeksällä Tampereen pohjoispuolella ja valtatie neljällä Lahden kohdalla. Ajonopeudet ovat kuitenkin säilyneet lähes normaaleina.



Tieliikennekeskuksen arvion mukaan ruuhkaisin hetki on parhaillaan käynnissä ja jatkuu iltapäivän puolelle saakka. Liikenne voi paikoin jonoutua.