Kotimaa

Öljyntorjunta jatkunut Suomen aluevesillä läpi yön – öljyn ei uskota pääsevän rannikolle

21.6. 8:03

Myös rantatorjuntaan on varauduttu.

Öljyntorjunta Suomen aluevesillä on jatkunut läpi yön, Länsi-Suomen merivartiosto kertoo. Torstaina aamulla havaittu yli kymmenen kilometrin pituinen yhtenäinen öljylautta on yön aikana hajonnut ja öljyä on haihtunut.



Torjuntatoimet jatkuvat tänään. Merivartioston mukaan on epätodennäköistä, että öljypäästö ajelehtisi enää saaristoon, mutta myös rantatorjuntaan on varauduttu.



Rajavartiolaitoksen arvio mereen päässeen öljyn määrästä liikkuu noin kymmenen ja 40 kuutiometrin välillä.



Öljyntorjuntaa tehdään Utöstä runsas 40 kilometriä lounaaseen sijaitsevan Suomen leijonan majakan alueella.